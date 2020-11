Homem é agredido pela população após furtar lojas, em Manaus

Manaus – Um homem, identificado pela polícia como Márcio Souza de Moraes, de 36 anos, foi detido e espancado por populares do bairro Cidade de Deus, na zona Leste de Manaus, na noite deste sábado (7). Ele é suspeito de furtar uma loja de sucata na avenida Nossa Senhora da Conceição.

No local, várias pessoas perseguiram o suspeito e causaram hematomas e escoriações pelo corpo dele, de acordo com o Tenente Eber Costa.

‘’Ele foi encontrado brutalmente machucado, no chão, sem condições de se locomover, mas consciente. A população, devido a violência que existe na nossa cidade, tentou fazer a justiça com as próprias mãos, mas a polícia não indica esse tipo de ação'', afirmou o tenente.

Uma equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM), foi acionada para atender a ocorrência.

O suspeito foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e encaminhado para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, localizado na zona Leste de Manaus.

''Ele recebeu voz de prisão e deve ser conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) após o atendimento médico, e a Polícia Civil deve investigar o caso'', contou o tenente.

Internado, ele deve passar por avaliação médica antes de ser encaminhado à delegacia, onde deverá passar por todos os procedimentos cabíveis.

