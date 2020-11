Mulher denuncia marido por estuprar próprio filho de 6 anos em Manaus

Os policiais ainda fizeram buscas pelo homem, mas não o encontraram | Foto: Reprodução

Manaus - Após descobrir que o filho, de apenas 6 anos, estava sendo abusado sexualmente pelo próprio pai, um homem de 42 anos, a mãe da vítima, uma mulher de 40 anos, denunciou o caso na noite desta terça-feira (10), na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

O crime ocorria na casa da família, na rua Noêmia de Carvalho, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus. O suspeito fugiu, quando a companheira acionou a 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendeu a ocorrência.

Os policiais ainda fizeram buscas pelo homem, mas não o encontraram. A mulher e a criança foram encaminhados à Depca, onde prestaram depoimento. O menino também foi submetido a exames médicos.

Procurada pela reportagem, a delegada Joyce Coelho, titular da Depca, comunicou, por meio da assessoria de imprensa da Polícia Civil, que as investigações em torno do caso estão em andamento e mais informações não podem ser repassadas, no momento, para não atrapalhar as diligências policiais.

