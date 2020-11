Hóspede é encontrado morto em telhado de hotel no Centro de Manaus

O corpo foi removido para o Instituo Médico Legal (IML) | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Um homem identificado como Lucas Silva Cristino, de 27 anos, foi encontrado morto, na manhã deste sábado (14), no telhado de um hotel, localizado na rua Lobo D'almada, no Centro de Manaus.



Uma recepcionista, que pediu para não ser identificada, contou que a vítima se hospedou no estabelecimento por volta de 0h45.



"Pela manhã, por volta das 9h, depois que acabou o tempo da pernoite dele, fomos até o quarto e estava trancado. Pegamos a chave reserva, entramos e vimos a perna dele pendurada pela janela", disse a funcionária do hotel.

O corpo de Lucas estava no meio de fiações elétricas e próximo a uma caixa de ar condicionado. A suspeita dos trabalhadores do hotel é que a vítima tenha tentado mexer no aparelho e foi eletrocutado.

Polícia Civil deve investigar o caso | Foto: Daniel Landazuri

Entretanto, a recepcionista informou, ainda, equipe do hotel não teve nenhum pedido de manutenção durante a madrugada. "Os colegas do turno anterior contaram que viram esse hospede andando pelos corredores sem camisa e pediram que ele entrasse para o quarto dele", relatou a trabalhadora.

A 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) estiveram no local da ocorrência, mas, inicialmente, não encontraram nenhuma sinal de violência no corpo de Lucas.

No quarto, as equipes policiais acharam um recebido de passagem área que apontam que a vítima seria natural do Nordeste e estava a pouco tempo na capital amazonense.

O corpo de Lucas foi removido para o Instituo Médico Legal (IML), onde deve passar por exames de necropsia, que vai indicar as causas da morte dele. A Polícia Civil deve investigar o caso.

