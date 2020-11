Briga em conjunto deixa um homem baleado na zona Centro-Sul de Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - Uma discussão entre dois homens terminou com um deles ferido com um tiro de arma de fogo na perna. O caso ocorreu na madrugada deste sábado (14), em via pública, nas proximidades do bloco 14 do conjunto Tocantins, localizado no bairro Chapada, zona Centro-Sul de Manaus.



A vítima de 49 anos deu entrada no Hospital e Pronto-socorro 28 de Agosto. O homem foi ferido com um tiro na coxa direita.

Ele contou para equipe da 22ªCompanhia Interativa Comunitária (Cicom) que depois da discussão, o suspeito saiu do local e ao retornar, sacou uma arma de fogo e efetuou o disparo e depois fugiu.

O atirador não teve a identidade divulgada. A motivação da briga e da tentativa de homicídio também são desconhecidas. A Polícia Civil deve investigar o caso.

