Sob efeitos de drogas, dupla é presa após agredir pedestres em Tefé

Os suspeitos foram autuados por perturbação da ordem e agressão física aos pedestres | Foto: Reprodução

Tefé - Sob efeitos de bebidas alcoólicas e entorpecentes, dois homens, de 29 e 19 anos, foram presos, na noite desta segunda-feira (16), após agredirem verbalmente e fisicamente moradores da moradores da rua Tamuana, no Mutirão, em Tefé (a 523 quilômetros de Manaus).



As próprias vítimas fizeram denúncias para os policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Conforme os relatos, os suspeitos estavam bêbados, consumindo e comercializando drogas na área e agredindo verbal e fisicamente quem passava no local.

A equipe da Força Tática do 3º BPM foi ao local, onde os próprios moradores indicaram os suspeitos, que foram abordados e revistados.

Após as revistas, foram encontrados com eles mais de R$ 3 mil em espécie, cuja procedência não souberam esclarecer.

A dupla recebeu voz de prisão e, juntamente com o dinheiro, foram conduzidos à 5ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé, onde foram autuados por por perturbação da ordem e agressão física a transeuntes.

