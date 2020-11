Irmãos são capturados após furto a depósito de merenda escolar no AM

Tefé - Dois irmãos, sendo um jovem de 21 anos e um adolescente de 14 anos, foram capturados na noite de segunda-feira (17), por volta das 23h20, após furtarem um depósito de merenda escolar do município de Tefé (distante 522 quilômetros de Manaus).

De acordo com as equipes do 3° Batalhão de Polícia Militar (BPM), no momento em que os policiais chegaram ao local do crime, eles avistaram um dos suspeitos correndo para a rua Sete de Setembro. Em uma residência no local, ele e o irmão foram localizados com dez cestas básicas pertencentes a merenda escolar do município. No local também foi encontrada uma caixa de cadernos que seria distribuída para os alunos.

O jovem de 21 anos confessou que cometeu o furto acompanhado do irmão adolescente e do padrasto | Foto: divulgação





O jovem de 21 anos confessou que cometeu o furto acompanhado do irmão adolescente e do padrasto -que conseguiu fugir. Os irmãos foram apresentados na Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.