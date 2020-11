Criminosos rendem seguranças para suposto sequestro de empresário

Várias equipes policiais procedem buscas na área e estão realizando abordagens no entorno do hotel | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Seis criminosos renderam, no início da tarde desta quarta-feira (18), seguranças de um hotel de luxo no bairro Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. O intuito seria supostamente sequestrar um empresário que estava na quadra de tênis do local. As informações foram repassada por seguranças do lugar.

De acordo com eles, seis homens, fortemente armados em dois veículos, chegaram ao local e cinco deles os renderam. O outro supostamente teria ficado responsável por pegar o empresário e colocá-lo dentro de um carro. No entanto, a polícia não confirma que alguém tenha sumido.

Várias equipes policiais procedem buscas na área e estão realizando abordagens no entorno do hotel. As equipes averiguam a veracidade da ocorrência.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

