Ajudante de mecânico é executado em oficina na Raiz

O criminoso foi flagrado por câmeras de segurança da área | Foto: Cesar Gomes

Manaus - Um ajudante de mecânico identificado como Arailton Soares Rocha Júnior, de 24 anos, foi executado na tarde desta quarta-feira (18), por volta das 14h, em uma oficina mecânica no bairro Raiz, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com o tenente Lucena, da 3° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), um homem magro e alto foi flagrado entrando na oficina no momento em que Arailton havia ficado sozinho. Ele trabalhava há 3 meses no local. Os outros funcionários haviam saído para buscar um veículo.

Arailton trabalhava há 3 meses no local | Foto: Cesar Gomes

"O criminoso efetuou pelo menos quatro tiros e saiu tranquilamente após o fato. Ele foi flagrado por câmeras de segurança da área. Já consultamos o nome dele e vimos que ele tinha uma passagem por receptação", explicou a autoridade policial.

O criminoso foi flagrado por câmeras de segurança da área | Autor: Divulgação

As equipes do Departamento de Perícia Técnico-Cienfica e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para atenderem a ocorrência.

O local do crime foi isolado e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Veja mais:

Expulso da Rocam, ex-cabo é morto a tiros em área vermelha da Compensa

Homem é assassinado com 9 tiros na comunidade da União, em Manaus