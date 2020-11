Operação Águia patrulha a zona oeste de Manaus

Foram montadas diversas barreiras para a fiscalização de veículos de aplicativos, transportes coletivos, táxis, motos, dentre outros | Foto: Divulgação

Manaus - A Operação Águia atendeu a zona oeste da capital neste sábado (21). A Ação tem como objetivo a preservação da ordem pública, do meio ambiente, redução dos índices criminais violentos praticados com arma de fogo, apreensão de armas de fogo ilegais e drogas, com foco prioritário nos locais com maiores índices de criminalidade na região metropolitana de Manaus, mediante um policiamento ostensivo e de excelência.

Foram montadas diversas barreiras para a fiscalização de veículos de aplicativos, transportes coletivos, táxis, motos, dentre outros, assim como abordagens e incursões em becos e vielas.

Participaram da Operação o efetivo do Comando de Policiamento Especializado (CPE) e suas unidades subordinadas: Companhia Operações Especiais (COE), Ronda Ostensiva Cândido mariano (ROCAM) e Grupamento de Manuseio de Artefatos Explosivos (MARTE), bem como a Força Tática. A Operação se estendeu até às 03:00h.

