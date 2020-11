Homem é detido com mais de 1kg de drogas, no Amazonas

| Foto: Divulgação

Beruri (AM) - Um homem, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi detido com um quilo e quinhentos gramas de drogas, em Beruri (distante 249 quilômetros de Manaus), na noite deste sábado (21).

Conforme informado pelo Major Padilha, a unidade policial avistou um homem em atitude suspeita. Ao perceber a presença dos policiais, ele tentou fugir, mas foi capturado.

Ao procederem as buscas, os policiais encontraram com o suspeito, uma sacola contendo quatro porções de substâncias, supostamente, oxi; totalizando 1.510 gramas; um celular, juntamente com um livro de caixa.

Diante dos fatos, o infrator recebeu voz de prisão e juntamente com o material aprendido, foi conduzido para a Delegacia Interativa de Polícia Civil de Manacapuru, onde foram realizados os procedimentos legais.

