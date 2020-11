Dupla explode cofre e leva R$ 20 mil de posto de combustível em Manaus

Câmeras de segurança do posto de gasolina devem ajudar a Polícia Civil investigar o caso | Foto: Carolina Diniz/Divulgação

Manaus - Dois criminosos, que até o momento não foram identificados, explodiram o cofre de um posto de combustível, localizado na rua Francisca Mendes, bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus, na madrugada desta segunda-feira (23). Eles conseguiram fugir com aproximadamente R$ 20 mil.

Além do prejuízo financeiros a dupla também deixou estragos no estabelecimento. Conforme relatos dos trabalhadores do posto, que por medo pediram anonimato, a ação dos bandidos aconteceu por volta das 2h. Antes de efetuar o roubo, os suspeitos se passaram por clientes.

Ainda de acordo com os funcionários, os ladrões estacionaram o carro distante do posto e seguiram até o local, onde conversaram com o frentista e ainda compraram gasolina em um galão.

Após a venda, o frentista seguiu para uma sala administrativa e os criminosos retornam com ferramentas e artefatos explosivos em mãos.

A dupla arrombou a estrutura com um "pé de cabra" e depois com o auxilio de dinamites efetivaram a explosão. A tampa do cofre foi arremessada no pátio do posto de gasolina.

Dentro da sala administrativa, o frentista acionou a Polícia Militar, mas quando a equipe chegou no local a dupla havia escapado e levado a renda estimada em R$ 20 mil.

Câmeras de segurança do posto de gasolina devem ajudar a Polícia Civil investigar o caso.

