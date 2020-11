Detento que fugiu de hospital é baleado ao trocar tiros com a polícia

Manaus - O detento Manoel Júlio Monteiro Bastos, que havia fugido do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio , na Zona Leste de Manaus, no dia 6 do mês passado, foi baleado nesta terça-feira (24) após trocar tiros com a polícia.

De acordo com informações da Polícia Militar, ele trocou tiros aconteceu na Vila Marinho, no bairro Compensa, na Zona Oeste, com equipes da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Durante a ação policial, duas armas e munições foram apreendidas com ele.

Manoel Júlio fugiu do João Lúcio após pedir para ir ao banheiro | Foto: divulgação





Manoel que fugiu do HPS João Lúcio onde fazia tratamento contra um câncer cerebral foi atingido com um tiro próximo ao tórax. Ele deu entrada no HPS 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, onde passa por cirurgia. O estado dele é grave.

O material apreendido está sendo apresentada no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

