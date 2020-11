Criminosos roubam e esfaqueiam passageiros da linha 356, em Manaus

O caso ocorreu por volta da 20h30, na avenida Torquato Tapajós | Foto: Divulgação

Manaus - Dois passageiros da linha 356 foram esfaqueados durante um assalto na noite desta terça-feira (25), em Manaus. O caso ocorreu por volta da 20h30, na avenida Torquato Tapajós, bairro Novo Israel, zona Norte de Manaus.



Segundo a Polícia Militar, quatro criminosos, com uma arma de fogo caseira e facas, roubaram os pertences de todos os passageiros e a renda do coletivo.

Ainda segundo a PM, as vítimas, que não tiveram as identidades divulgadas, tentaram reagir a ação dos bandidos e foram esfaqueadas. Um dos passageiros foi atingido no ombro e o outro na região da clavícula.

Após o crime, os suspeitos fugiram com o apoio de um carro Fiat, de cor vermelha. O bando seguiu no sentido do ramal Santa Marta, bairro Colônia Terra Nova.

A 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada, mas não conseguiu localizar os suspeitos. As vítimas foram socorridas e levadas para uma unidade de saúde na capital.

O motorista do coletivo seguiu para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde registrou o caso.

