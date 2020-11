Em 6 horas, 5 motoristas de app são roubados e sequestrados em Manaus

Nenhum dos criminosos envolvidos nos casos de sequestros foram presos | Foto: Divulgação

Manaus - A noite desta terça-feira (24) e a madrugada desta quarta (25) foram marcadas pela violência contra motorista de aplicativos em Manaus. Em um intervalo de apenas seis horas, cinco trabalhadores foram assaltados, sendo que três deles sofrem roubos seguidos de sequestros. Os dados são da Polícia Militar do Amazonas.

No total, três casos aconteceram na zona Norte, um na zona Sul e outro na Oeste da capital. As vítimas dos sequestros foram resgatadas com vida. Todos foram colocados nos porta-malas de seus veículos enquanto os criminosos cometiam roubos pela cidade.

Centro

O primeiro caso aconteceu por volta das 19h30, um motorista, de 45 anos, foi alvo de cinco bandidos armados, na rua Tapajós, no bairro Centro, zona Sul.

O trabalhador foi rendido, colocado no porta-malas e informou aos policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que chegou a ouvir os criminosos efetuando outros roubos.

A vítima foi resgatada nas proximidades do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do bairro São Raimundo, na zona Oeste.

Dois casos no bairro Lago Azul

Uma hora depois, às 20h30, equipes da 26ª Cicom resgataram um motorista, de 24 anos, que havia passado mais de três horas nas mãos de assaltantes.

A vítima foi deixada presa no porta-malas do carro, na rua Oito, comunidade Paraiso Verde, bairro Lago Azul, zona Norte.

O trabalhador relatou para polícia que por volta das 17h atendeu uma chamada nas proximidades de um shopping e quando chegou no local foi rendido por quatro bandidos. Todos estavam armados.

Ainda conforme o relato do motorista à 26ª Cicom, ele foi amordaçado, amarrado e colocado no porta-malas.



Já na madrugada desta quarta (25), um motorista, de 25 anos, foi resgatado no ramal do Matrinchã, no bairro Lago Azul. Ele também foi amarrado e colocado dentro do porta-malas. O homem foi resgatado pela 26ª Cicom.

Antes do rapto, o profissional ainda mandou mensagem para sua esposa informando que estava sendo seguido por dois veículos. A companheira do motorista não teve mais contato com ele, então, acionou o GPS do carro que apontou a localização da vítima.

Nenhum dos criminosos envolvidos nos casos de sequestros foram presos. Todas as vítimas de sequestros foram orientadas pelos policiais militares a registrar o Boletim de Ocorrência (BO), para que os casos sejam investigados pela Polícia Civil.

Os roubos e prisões

Por volta de 20h de terça, Everton Nunes Correa, de 26 anos, foi preso na avenida Autaz Mirim, no bairro Novo Aleixo, zona Norte.

Conforme a equipe da 27ª Cicom, Everton roubou um celular de um motorista de aplicativo, de 19 anos. Antes da prisão, o suspeito ainda foi agredido pela população revoltada.

Everton foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.

Já por volta de 1h50 de hoje, cinco adolescentes, sendo um de 17 anos e outros quatro de 15, foram apreendidos pela Força Tática, na avenida Laguna, bairro Lírio do Vale, na zona Oeste, após roubarem um trabalhador de 25 anos.

A quadrilha de menores de idade cometeu o ato com um simulacro de arma de fogo. A polícia conseguiu recuperar com o bando dois celulares e R$ 183 em dinheiro.

Os adolescentes foram encaminhados a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

