Homem é assassinado por "pistoleiros" em loja de autopeças em Manaus

Os suspeitos teriam efetuado pelo menos 19 disparos contra a vítima | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Sidney Teixeira Alves, de 38 anos, foi assassinado com 19 tiros na tarde desta quarta-feira (25), em uma loja de autopeças na avenida André Araújo, no bairro Aleixo, na Zona Centro-Sul. Para a polícia, o crime é uma execução decorrente de acerto de contas pelo tráfico de drogas.

De acordo com testemunhas, Sidney chegou em um veículo particular na companhia da esposa e do filho para efetuar compras na loja de auto peças, Pemaza quando foi surpreendido por três indivíduos que chegaram em um carro modelo Toyota Corolla e efetuaram diversos disparos.

O delegado Fábio Silva da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) informou que Sidney é parente de um traficante chamado Erik Simões, o "CD", um dos líderes do tráfico de drogas no bairro Coroado, na Zona Leste, ligado a criminosos de alta periculosidade que estão em presídios federais. Sidney já tem passagens criminais por porte ilegal de arma de fogo.

"Sidney já sofreu uma tentativa de homicídio em um forró. Nessa loja há pelo menos 50 câmeras de segurança. Isso vai facilitar o trabalho. Com certeza uma execução decorrente de acerto de contas. Os criminosos foram muito audaciosos. Eles ainda chegaram a olhar para o carro onde estava a esposa da vítima e o filho, mas não atiraram", explicou a autoridade policial.

Os policiais da 16° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizaram o isolamento do local de crime para o trabalho dos demais órgãos competentes.

O corpo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e o caso segue em investigação pela Polícia Civil.

Leia mais:

Detento que trocou tiros com a polícia na Compensa morre em hospital

PF deflagra operação para prender quadrilha que desviava encomendas