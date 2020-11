Travesti é morta com golpe de punhal no peito na Zona Leste de Manaus

Ensanguentado, o corpo da vítima estava jogado em via pública e levado para o IML | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - Com um golpe de punhal no peito, a travesti Marcio Belchior Monteverde, conhecido como "Micaeli", de 30 anos, foi morta na madrugada deste domingo (29). O corpo da vítima foi encontrado por populares na avenida Autaz Mirim, bairro São José, Zona Leste de Manaus.

Por volta das 4h, equipes da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que estavam em patrulhamento na região, avistaram uma aglomeração de pessoas ao redor do corpo, mas ninguém informou aos policiais as circunstâncias do crime.

Ensanguentado, o corpo da vítima estava jogado em via pública. A 9ª Cicom acionou o Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC) que, após a perícia, constatou que a causa da morte de "Micaeli" foi uma perfuração no peito, causada por um punhal. A arma do crime não foi encontrada.

A polícia conseguiu informações de que "Micaeli" era moradora da rua 15 Novembro, no mesmo bairro onde foi morta. O corpo dela foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

A reportagem não conseguiu localizar a família da vítima. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar a autoria e motivação do crime.

