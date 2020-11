Jovem morto a tiros é encontrado em campo de futebol no Amazonas

O corpo do jovem apresentava várias marcas de tiros | Foto: Divulgação

Coari - Um jovem identificado como Erik Pontes da Silva, de 19 anos, foi morto a tiros em Coari (a 363 quilômetros de Manaus). O corpo dele foi encontrado na manhã deste domingo (29), Campo do Azulzinho, no bairro União.



Policiais militares do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Coari atenderam a ocorrência nas primeiras horas deste domingo. Entretanto, a equipe policial não conseguiu obter informações sobre as circunstâncias do crime.

O corpo do jovem apresentava várias marcas de tiros e foi removido para o necrotério do município. Erik foi identificado como um morador do bairro Ciganópolis.

A motivação e autoria do crime devem ser investigadas pela 10ª Delegacia Interativa de Polícia Civil de Coari.

