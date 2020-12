Operação combate quadrilha por desvio de R$ 30 mi em impostos no AM

As ações são coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública | Foto: Divulgação/PC-AM

Manaus - Com o objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável por fraudar mais de R$ 30 milhões em impostos estaduais e federais no Amazonas, forças de segurança do estado realizam desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (2) a operação “Sanguessuga”.

As ações são coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), a Polícia Civil, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) e a Polícia Militar. No total, 83 mandados de prisão, busca e apreensão estão sendo cumpridos em Manaus e no interior.

A operação "Sanguessuga" é fruto de investigação Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV). Mais de 300 agentes da Polícia Militar, Polícia Civil, Detran-AM e SSP-AM estão à procura dos alvos dos mandados prisionais.

O secretário de Segurança, Coronel Louismar Bonates, está no comando operacional ao lado da Delegada-Geral da Polícia Civil, Emília Ferraz, do Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Ayrton Norte, do diretor do Detran-AM, Rodrigo de Sá, e do titular da DERFV, delegado Cícero Túlio.

