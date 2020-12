Suspeito morre em confronto com a Força Tática no Monte das Oliveiras

Arma e munições foram encontradas com o suspeito. | Foto: Divulgação

Manaus - Um jovem identificado como David Setúba de Paula, de 21 anos, morreu após um confronto com policiais militares da Força Tática, no final da noite desta quarta-feira (2). A intervenção policial aconteceu no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. O suspeito estava com uma arma de fogo, com cinco munições.

Segundo informações da polícia, uma equipe da Força Tática realizava patrulhamento de rotina, quando avistou três indivíduos em atitude suspeita. Assim que percebeu a aproximação da polícia, o jovem e os outros dois comparsas tentaram fugir.

Em meio a perseguição, David efetuou disparos de arma de fogo contra a equipe da Força Tática, que reagiu e atingiu o suspeito, enquanto os outros dois comparsas conseguiram escapar. Com o suspeito foi apreendido um revólver calibre 38 e cinco munições.

David chegou a receber atendimento médico no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galileia, mas não resistiu e morreu. O corpo dele foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Leia mais

Mulher é atacada e esfaqueada por rivais no Centro de Manaus

'Bocão' é preso com 7 armas enterradas em terreno baldio na zona Norte

Jovem morre em troca de tiros com a Rocam em Manaus