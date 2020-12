Vigilante morre após levar 2 tiros em tentativa de roubo no Alvorada

A esposa de Israel esclareceu, ainda, que ele exercia a profissão de vigilante, mas que atualmente estava desempregado | Foto: Divulgação

Manaus - Após ser baleado com dois tiros durante uma tentativa de roubo dentro de uma distribuidora, no bairro Alvorada , Zona Centro Oeste de Manaus, o vigilante Israel Barbosa da Silva, de 34 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (3), no Hospital 28 de Agosto.

Ao contrário das primeiras informações divulgadas , Israel não era funcionário do estabelecimento. A esposa dele, uma gerente de loja, de 23 anos, que pediu para não ser identificada, explicou ao portal EM TEMPO que o marido estava fazendo compras quando ficou no meio de um fogo cruzado entre os criminosos e um outro cliente da distribuidora que reagiu ao assalto.

"Como as coisas estão caras, havíamos planejado comprar mantimentos em fardos, aos poucos. O Israel foi fazer essas compras e também conhecia os trabalhadores da distribuidora, ele estava conversando, quando chegaram os assaltantes. Outro cliente estava armado e reagiu, mas ninguém conseguiu identificar também", disse a mulher da vítima.

A esposa de Israel esclareceu, ainda, que ele exercia a profissão de vigilante, mas que atualmente estava desempregado.

Assaltante ferido

No total, três suspeitos participaram da ação criminosa. Dois chegaram na distribuidora em uma motocicleta e um deles chegou a pé. Eles anunciaram o assalto e houve a troca de tiros.

Durante a troca de tiros, além de Israel, um dos assaltantes, ainda não identificado, também ficou ferido, com um tiro nas costas. Os outros dois comparsa fugiram sem levar nada do local.

Tanto a vítima, quanto o suspeito foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o Hospital 28 de Agosto.

Israel não resistiu e morreu por volta de 1h30 desta quinta. O corpo dele foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

A esposa do vigilante recebeu informações que o assaltante sobreviveu ao tiro e está sendo escoltado pela polícia na unidade de saúde. "Me informaram que o tiro acertou a cervical e o suspeito vai ficar paraplégico", disse a mulher à reportagem.

A Polícia Civil segue investigando o caso e tenta identificar os outros suspeitos do crime.

