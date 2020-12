Corpo de homem é encontrado boiando próximo ao porto do São Raimundo

Corpo foi resgatado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros. | Foto: Divulgação

Manaus - O corpo de um homem de aproximadamente 30 anos, que ainda não teve a identidade divulgada, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (3), próximo ao porto do São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), populares procuraram a base do pelotão fluvial da corporação, no início desta manhã, para comunicar a ocorrência.

“Um morador daquela localidade relatou que estava navegando pelo rio Negro em direção à feira da Manaus Moderna, em sua canoa, quando avistou um corpo boiando no rio”, informou o sargento V. Santana, que atendeu a ocorrência pelo CBMAM.

A equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros foi até o local e efetuou a remoção do cadáver, que deve ser encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) esteve presente na base do pelotão fluvial e vai investigar o caso.

