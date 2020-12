Polícia realiza operação para combater violência contra idosos no AM

Nesta sexta, estão sendo cumpridas, em Manaus, 50 diligências investigativas domiciliares e duas medidas cautelares. | Foto: Alailson Santos

Manaus - A Delegacia Especializada em Crimes Contra o Idoso (DECCI), realiza, nesta sexta-feira (4), a operação "Vetus", que faz parte de uma operação inédita, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com o objetivo de combater crimes de violência contra idosos nos 26 estados do País e no Distrito Federal.

Nesta sexta, estão sendo cumpridas, em Manaus, 50 diligências investigativas domiciliares e duas medidas cautelares, todas feitas pela equipe de Investigação da DECCI, com o apoio das equipes de outras unidades policiais.

Operação ‘Vetus’

A ação policial integrada, que teve início no dia 1º de outubro deste ano (Dia Internacional do Idoso), foi planejada depois do registro de aumento no número de denúncias de abuso durante o período da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), pelo Disque 100, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.

Desde então, a Polícia Civil já apurou mais de 500 denúncias por meio de apurações domiciliares, que culminaram na instauração de 203 procedimentos investigativos, com atendimento de mais de 655 pessoas idosas vítimas de violência, e a prisão de 12 agressores em todo o Amazonas.

