Após confusão em shopping, adolescente esfaqueia homem em Manaus

A vítima levada para Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. | Foto: Divulgação

Manaus - Um adolescente de apenas 16 anos tentou matar a facadas um homem, de 36 anos, após uma discussão. A tentativa de homicídio ocorreu na tarde desta quinta-feira (3), em frente a um shopping, localizado na avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves, Zona Leste da capital.

Segundo a polícia, momentos antes do crime, os dois haviam se desentendido e trocado xingamentos dentro do centro comercial. Na ocasião, o adolescente teria sido agredido pelo homem. Depois, o menor foi até a praça de alimentação do shopping para buscar uma faca, e, em seguida, esfaqueou a vítima após uma nova briga.

O homem precisou ser socorrido e encaminhado para Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, também localizado na Zona Leste, onde passou por procedimentos cirúrgicos. Não há atualizações sobre o quadro clinico da vítima.

O adolescente foi apreendido por policiais da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

O menor deve responder pelo ato infracional referente ao crime de tentativa de homicídio, e ficará à disposição da Justiça.

