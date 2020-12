Em Manaus, oito pessoas foram presas nas últimas 24 horas

Também foram registradas ocorrências em Anamã, Tabatinga, Maués, Coari e Juruá | Foto: Divulgação

Manaus – Nas últimas 24 horas, oito pessoas foram presas na capital amazonense. As abordagens aconteceram durante patrulhamento da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). Além das prisões, quatro veículos que estavam com restrição de roubo ou furto foram recuperados e seis armas de fogo foram apreendidas.

As prisões ocorreram pelos crimes de tráfico de drogas, roubo, tentativa de roubo, homicídio, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Em Manaus, as ocorrências foram registradas nos bairros Centro, Cidade de Deus, Nova Cidade, Nossa Senhora de Fátima, Cidadão 10, Jorge Teixeira, Lago Azul, São Jorge e Coroado.

Os policiais militares prenderam um homem de 25 anos após tentar roubar um estabelecimento comercial na rua Alecrim, na avenida Mirra, bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital. Segundo a equipe policial, havia sido detido por populares no local, sendo linchado logo em seguida, junto com um comparsa, que acabou fugindo. Com o infrator, foram apreendidas uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre 36, com duas munições intactas.

Após abordagem por atitudes suspeitas, um homem de 22 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo no beco Sete, bairro Cidadão 10, zona oeste de Manaus. Os policiais militares encontraram com o suspeito uma arma de fogo calibre 38, dois revólveres calibre 32 e calibre 38, e sete munições intactas. Os dois revólveres e as munições estavam escondidos em um terreno próximo de onde o indivíduo foi abordado.

Interior

No interior do Estado, a Polícia Militar prendeu um infrator no município de Maués por violência doméstica. Ele foi encontrado em via pública no momento da prisão e, após tentar fugir pelo rio, foi capturado pela polícia. Na delegacia, foi constatado que o acusado possuía mandado de prisão em aberto. Ele foi conduzido ao 48º DIP para os procedimentos cabíveis.

Também foram registradas ocorrências em Anamã, Tabatinga, Maués, Coari e Juruá.

Veículos recuperados

Um homem de 23 anos e outro de 19 anos foram presos após roubarem celulares e um carro na avenida Curacao, bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus. Minutos após o crime, eles foram detidos pelas equipes do CPA Norte.

Dois homens e um adolescente de 17 anos foram detidos na avenida São Jorge, Conjunto dos Sargentos, bairro São Jorge, após roubarem um carro no bairro Vieiralves. Eles também foram detidos por porte ilegal de arma de fogo, sendo encontrado com eles um revólver calibre 32 com seis munições intactas.

Veículos recuperados:

Carro: HB-20 PRETO, PLACA PHA-8507

Carro: ONIX PRETO, PLACA QZB-1J29

Carro: FORD KA PRETO, PLACA JXU-8338

Motocicleta

HONDA 150 FAN PRETA, PLACA OAO-2576

