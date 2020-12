Vídeo: Idoso é preso em buraco com concreto pelo próprio filho

| Foto: Divulgação

Brasil - Um vídeo que circula pelas redes sociais causou revolta nos internautas. Nas imagens divulgadas pelo deputado federal de São Paulo, Coronel Tadeu, é possível acompanhar o resgate de um idoso preso em um buraco com concreto por cima.

Informações preliminares apontam que o próprio filho do idoso o enterrou pois pretendia ficar com o dinheiro da aposentadoria do pai. O idoso foi retirado do buraco sem roupas por uma equipe policial.

Os vizinhos e familiares da vítima que denunciaram a situação. Segundo testemunhas, quando o rapaz era questionado a respeito do desaparecimento do pai, ele afirmava que havia simplesmente sumido.

A explicação levantou suspeitas e o rapaz foi denunciado à polícia. Ao ser abordado pela polícia, o filho confessou o crime, mostrou onde o pai estava preso. Segundo vizinhos, o filho ameaçava o pai e o alimentava apenas com pedaços de pão. O idoso estava embaixo de uma grossa camada de concreto feita pelo próprio filho.

Nas imagens é possível acompanhar o resgate policial ao idoso. Um policial pegou uma marreta e começa a quebrar o chão, ele avista e conversa com o idoso e logo em seguida pede roupa ou toalha já que ele estava complementa nu.



Veja o vídeo:

