Após denúncias de tráfico, PM apreende entorpecentes em Anamã

A equipe continua à procura dos suspeitos | Foto: Divulgação

Amazonas- Um porção de entorpecentes foi apreendida por policiais do 3º Grupamento de Polícia Militar (GPM), do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM), no município de Anamã (a 162 quilômetros de Manaus). Segundo a equipe policial, a apreensão ocorreu na rua Sargento Marinho.



Os policiais receberam denúncias de tráfico de entorpecentes na região e foram ao local para averiguar. Na ação, os suspeitos, ao avistarem a viatura, fugiram em direção à mata, jogando um recipiente contendo 11 trouxinhas de pó e 48 de pasta base de cocaína, que foi recuperado.

A equipe policial continua à procura dos suspeitos. O material encontrado foi conduzido para o 81° Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Anamã.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Vídeo: Idoso é preso em buraco com concreto pelo próprio filho

Em Manaus, oito pessoas foram presas nas últimas 24 horas