Policiais fazem parto de gêmeos debaixo de ponte e dentro de viatura

Brasil - Uma mulher deu à luz de uma forma marcante em São Paulo. Com auxílio de uma equipe policial, o parto dos gêmeos da gestante foi realizado debaixo de uma ponte e dentro de uma viatura, nesta terça-feira (9).

Os policiais foram acionados por moradores de rua, e encontraram a mulher já com contrações em um local público.

Os oficiais acionaram o atendimento médico, mas o primeiro bebê acabou nascendo embaixo da Ponte Aricanduva, na Zona Leste da capital paulista, enquanto o segundo nasceu no bairro Penha, na viatura policial que estava a caminho do hospital.

O parto foi realizado pelos próprios policiais, e tanto a mãe quanto os gêmeos se encontram em um bom quadro de saúde.

Casos similares

Em Manaus, um caso similar também recebeu a intervenção de uma equipe policial.

Um bebê recém-nascido, do sexo feminino, foi encontrado nas proximidades do Distrito de Cacau Pirêra, no munício de Iranduba (a 27 quilômetros da capital) em junho por uma moradora de rua, e acabou sendo resgatada por oficiais.

Ainda com placenta e com um quadro de saúde potencialmente perigoso, a recém-nascida foi encaminhada para Manaus, onde recebeu atendimento médico e sobreviveu aos danos. O caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).

A criança foi ‘’batizada’’ pelos policiais militares como Ana Vitória, nome que representava a luta da criança, de acordo com os oficiais.

