No Amazonas, dezenove pessoas foram presas nas últimas 24 horas

Em Manaus, os casos foram registrados nos bairros Aleixo, Centro, Crespo, Crespo, Dom Pedro, Gilberto Mestrinho, Lago Azul, Nova Cidade, Santa Etelvina, São Raimundo e Tarumã | Foto: Divulgação

Manaus - Nas últimas 24 horas, dezenove suspeitos e um adolescente foram presos em ações da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) na capital e em quatro municípios, Boca do Acre, Canutama, Codajás e Tefé. Além das prisões, as equipes policiais também apreenderam 101 porções de entorpecentes, três armas de fogo, munições e dinheiro em espécie.

Dois carros e duas motocicletas com restrição de roubo ou furto também foram localizados, nas ações da PM.

Em Manaus, os casos foram registrados nos bairros Aleixo, Centro, Crespo, Crespo, Dom Pedro, Gilberto Mestrinho, Lago Azul, Nova Cidade, Santa Etelvina, São Raimundo e Tarumã.

Policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam dois homens, ambos de 27 anos, na avenida Floriano Peixoto, Centro, zona sul da capital. Já no bairro Nova Cidade, na zona norte, um homem de 20 anos foi flagrado por policiais da Força Tática com 42 porções e kits de diferentes tipos de drogas.

Foragidos da Justiça

No bairro Lago Azul, na Zona Norte de Manaus, policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam Wellington Rodrigues do Carmo, de 22 anos. Contra ele havia um mandado de prisão por roubo.

Já no Centro, Manoel Gelson Baia Barbosa, 41, foi preso por militares da 27ª Cicom. Havia contra ele um mandado de prisão em aberto no estado do Amapá.

No interior do Amazonas, dois foragidos da Justiça, de 29 e 26 anos, foram presos na zona rural de Canutama, (distante 619 quilômetros da capital), por policiais do 1º Grupamento de Polícia Militar (GPM). Os dois foram encaminhados para Porto Velho, capital do estado de Rondônia, de onde estavam foragidos.

Veículos localizados

• Carro Ford, verde, placa JWL-2730

• Carro Chevrolet, vermelho, placa OAA-5F76

• Motocicleta Yamaha, azul, placa NOX-3632

• Motocicleta Honda, vermelha, placa PHH-8B29

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Trio é capturado com tabletes de drogas em Juruá, no Amazonas

Foragido da Justiça, 'Magrelinho' é preso com arma em Manaus