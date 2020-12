Flanelinha morre após ser esmagado por ônibus da linha 500 no Centro

Segundo testemunhas, o homem era flanelinha na região do Centro | Foto: Tarcísio Heden

Manaus – Um homem identificado como Claudinei Sarmento Pimentel, de 46 anos, morreu na noite da última sexta-feira (11), na avenida Epaminondas, Centro de Manaus, Zona Sul, após ser atropelado por um ônibus que trafegava na região.

Segundo testemunhas, o homem trabalhava como flanelinha na região do Centro. O acidente ocorreu quando a vítima tentou passar em frente ao ônibus da linha 500 para entrar no coletivo, no entanto o motorista do transporte coletivo não parou o veículo e o atropelou.

''Ele era muito conhecido na região, toda noite estava aqui. O Claudinei estava tentando pegar um ônibus quando essa fatalidade aconteceu. Ele sinalizou para o motorista, e atravessou a rua achando que o coletivo ia parar para ele entrar, mas o motorista não parou'', relatou uma testemunha que optou por não ter a identidade revelada.

Vítima morreu no local | Foto: Tarcísio Heden

Ainda segundo testemunhas, outros passageiros gritaram para tentar avisar o motorista sobre a situação, mas o coletivo seguiu em frente, e atropelou o flanelinha.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas Claudinei não resistiu aos ferimentos, e morreu no local. A equipe do Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo.

De acordo com a 24° Companhia Interativa Comunitária, o motorista do ônibus foi conduzido para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde passará por todos procedimentos cabíveis e deve responder por homicídio culposo no trânsito.

