Vídeo: Casal é flagrado invadindo apartamento luxuoso na Bahia

Brasil - Um apartamento num dos edifícios mais luxuosos de Salvador, o Mansão Wildberger, na Rua Rodrigues Lima, no Corredor da Vitória, no estado da Bahia, foi assaltado no último fim de semana. Um homem e uma mulher foram flagrados pelo circuito interno de segurança e estão sendo procurados pelo arrombamento.



De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu durante a tarde, mas o registro do roubo só foi feito na 14ª Delegacia (Barra) na manhã do dia seguinte, quando os que funcionários da mansão notaram o crime. Os proprietários do imóvel estão em viagem ao exterior.

Conforme as imagens de segurança, o homem usou provavelmente uma chave de fenda para arrombar a porta do apartamento. É possível ver que a mulher o ajuda iluminando a fechadura com o celular. Ao entrar, o homem pega um pano de prato na cozinha e cobre a própria cabeça para, possivelmente, dificultar o reconhecimento.

Conforme a denúncia feita na polícia, os comunicantes do crime observaram sinais de arrombamento na área de serviço e não souberam informar quais objetos podem ter sido levados da residência.



A delegacia responsável pelo boletim de ocorrência expediu uma guia para perícia no local e investiga a identidade dos dois autores, que aparecem em imagens do circuito interno de segurança.

De acordo com o site do empreendimento, que tem 35 andares, o edifício tem sistema de monitoramento dos acessos e áreas principais por CFTV, e os donos inclusive têm acesso remoto às câmeras. Além disso, a mansão tem ainda controle de acesso com cadastro de proprietários em banco de dados através de biometria digital. As portas de acesso tanto do térreo quanto da área de serviço têm leitura biométrica e solicitação de senha.

A Polícia Militar informou que a unidade da área não chegou a ser acionada para atender a ocorrência.



