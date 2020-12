Preso após estuprar jovem portadora de Síndrome de Down em Manaus

O autor foi encaminho à Central de Recebimento e Triagem | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem, que não teve a identidade revelada pelo polícia, de 30 anos, foi preso na última sexta-feira pelo crime de estupro de vulnerável. Segundo as equipes policiais do 15° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), que realizaram a prisão, o abuso foi praticado contra uma jovem de 22 anos, que possui Síndrome de Down. A prisão ocorreu no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte da capital.

De acordo com a delegada Deborah Souza, titular da unidade policial, o é genro da mãe da vítima. Segundo ela, o abuso teria ocorrido na casa dele, em setembro deste ano.

“Logo após o fato, a vítima se dirigiu ao DIP e realizou um Boletim de Ocorrência (BO) no dia 11 de setembro. Após os procedimentos na Distrital, buscamos, junto à Justiça a expedição do mandado de prisão em desfavor do indivíduo", destacou a autoridade.

Procedimentos

O autor foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável.

Após os procedimentos cabíveis, ele foi encaminhado a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Homem é detido por porte ilegal de arma de fogo no Jorge Teixeira

Vídeo: detentos de Iranduba protestam por melhorias em delegacia