Motorista de aplicativo é esfaqueado durante corrida, em Manaus

Manaus – Um homem de 31 anos, que não teve a identidade revelada pela polícia, sofreu um ataque a facadas durante uma corrida de aplicativo na noite do último sábado (12), na avenida Domingo Jorge, bairro Dom Pedro I, Zona Centro-Oeste de Manaus. Apesar dos ferimentos, o motorista não apresenta risco de vida.

O agressor, de 23 anos, que também não teve a identidade revelada pela equipe policial, foi preso em flagrante logo após o crime, por tentativa de homicídio. A causa do ataque ainda não foi esclarecida.

A vítima recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e o suspeito foi detido por policiais da 10 ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), e encaminhado para ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde deve passar por todos procedimentos cabíveis.

Outro caso

No mês de novembro, um motorista de aplicativo foi atingido com golpes de terçado, durante uma tentativa de assalto na Zona Norte de Manaus. O suspeito do crime, de 30 anos, foi preso após se esconder em uma casa.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionadas para uma ocorrência de que pessoas estariam tentando invadir uma casa na rua Tamaquaré, comunidade Vale do Sinai.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que um motorista havia sido atingido por golpes de terçado, no braço e na perna, desferidos pelo passageiro. Segundo relatos, o suspeito teria esfaqueado a vítima após notar que ela havia avisado outro motorista que o passageiro estava em posse de uma arma branca



Sequestro

Outro caso envolvo envolvendo motorista de aplicativo aconteceu há duas semanas quando um motorista de aplicativo foi encontrado desorientado dentro do porta-malas do próprio carro, depois de ter sido vítima de um sequestro-relâmpago.

Segundo informações da polícia, o homem teve o veículo, modelo Gol, cor prata, roubado por criminosos armados. Na ocasião do crime, os criminosos teriam aterrorizado a vítima com ameaças.

