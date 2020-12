Dois homens são presos por porte ilegal de arma de fogo, em Manaus

Policiais militares da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) realizaram uma das apreensões | Foto: Divulgação

Manaus - Em duas zonas diferentes de Manaus, dois homens foram presos por porte ilegal de arma de fogo, durante a noite do último sábado (12) e a madrugada de domingo (13). Na zona sul, um homem de 26 anos foi detido com uma pistola e sete munições. O fato ocorreu na avenida Joaquim Nabuco, bairro Centro.

Policiais militares da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) realizaram a apreensão, dos materiais, e deram voz de prisão no suspeito, que foi apresentado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

Neste domingo, na Zona Leste, um homem de 27 anos foi detido na rua 16 de Julho, no bairro Coroado, com uma pistola e quatro munições, neste domingo. Diante dos fatos, policiais militares da força tática deram voz de prisão no suspeito, que foi apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

Posse de drogas

Também no sábado, um homem de 23 anos foi preso com 20 pedras semelhantes a oxi e a quantia de R$ 355 em espécie, na rua Ayres, Bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi apresentado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

