Vídeo: Tentativa de assalto gera tiroteio entre bandidos e seguranças

Brasil - Seguranças do carro-forte foram abordados por cinco homens armados, no bairro de Pirajá, em Salvador, na tarde da última sexta-feira (11).

Após confronto, um idoso de 60 anos foi feito de refém e só foi liberado após uma hora de negociação. Segundo a polícia, após a segunda troca de tiros, os suspeitos fugiram e procuraram abrigo na casa de moradores.

As imagens, mostram o momento em que homens chegam armados em um carro e entram em confronto com seguranças do carro-forte. A equipe da transportadora de valores fazia a retirada do dinheiro de uma farmácia

É possível perceber a presença de um ônibus do transporte público de Salvador, que passava pelo local, no mesmo instante em que começou o confronto.



A polícia informou que foi acionada e cerca de 100 PMs e grupamentos especiais como Bope, Gêmeos e Draco, da Polícia Civil, fizeram a contenção na área. Houve uma nova troca de tiros, desta vez entre policiais e os suspeitos.

Os cinco homens foram presos. Um deles estava escondido dentro de um barril, no terreno de uma igreja. Depois de negociações, o último suspeito se entregou com a presença de advogados do grupo criminoso.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) informou que um dos suspeitos já havia sido preso no mês de abril deste ano, transportando seis fuzis. Na época, ele foi localizado em ação conjunta da SSP e PF, ambas da Bahia, e a PM do Rio Grande do Norte.

Confira o momento:

*Com informações do G1 Bahia

