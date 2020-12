Gravação clandestina de DVD de banda de forró é interrompida em Manaus

O evento era realizado em um estabelecimento, localizado no Parque das Laranjeiras | Foto: Divulgação SSP-AM

Manaus - Mais uma festa clandestina foi encerrada pelas equipes da Central Integrada de Fiscalização (CIF), em Manaus. Conforme os órgãos de segurança, aproximadamente 2 mil pessoas participavam de uma gravação de DVD de uma banda de forró local. O evento era realizado em um estabelecimento, localizado no Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul da capital.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), que coordenou as ações da CIF, o organizador do evento foi detido e vai responder por crime contra a saúde pública. Mais de 270 pacotes de bebidas alcoólicas foram apreendidos.

Cerca de 2 mil pessoas participavam do evento | Foto: Divulgação SSP-AM

Fiscalizações

As ações visam verificar o cumprimento do decreto de prevenção à Covid-19 e acontecem a partir das denúncias feitas pela população através do 190.

Entre as bebidas alcoólicas apreendidas no evento que ocorria na Mansão Barcelos, havia cerveja, energético, gim e vodka. O material foi encaminhado para a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS).

Mais de 270 pacotes de bebidas alcoólicas foram apreendidos | Foto: Divulgação SSP-AM

Autuações e notificações

Entre as ações de sexta-feira (11) e sábado (12/12) referente aos bares, a CIF aplicou oito autuações e notificações, fechou oito estabelecimentos por irregularidades e interditou um espaço. Houve a autuação de 35 veículos.

Na noite de domingo, as fiscalizações continuam. Na manhã desta segunda-feira (14/12), a SSP vai divulgar os dados de produtividade da CIF de todo o final de semana.

A CIF conta com equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), Ouvidoria da SSP-AM, FVS-AM, Visa Manaus, IMMU, Defesa Civil do Estado e GGI.

