Homem que jogou criança em igarapé tem prisão decretada em Manaus

Vanderson Mesquita dos Santos, 22 anos, teria jogado a enteada, uma bebê de dois meses, em um igarapé na comunidade Alfredo Nascimento,zona Norte de Manaus | Foto: Reprodução

Manaus - Depois de pedido da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a Justiça do Amazonas decretou a prisão preventiva de Vanderson Mesquita dos Santos, 22 anos, que jogou a enteada, uma bebê de dois meses, em um igarapé na comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus.

Embora o crime tenha acontecido na última terça-feira (15), a prisão foi solicitada ontem, pela delegada Bruna Parente.

No dia do crime, o infrator havia sido detido por policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Ele também foi flagranteado por tráfico de drogas.

Leia também: Polícia segue buscas por bebê de 2 meses jogada em igarapé de Manaus

Em Boletim de Ocorrência no 6º Distrito Integrado de Polícia Civil (DIP), a companheira do homem, uma adolescente de 17 anos, informou o desaparecimento de sua filha de dois meses por volta das 3h da madrugada. Após a prisão, o padrasto da vítima confessou à polícia que cometeu o crime.

De acordo com o delegado Antônio Cláudio, titular do 13º DIP, responsável por investigações no bairro onde o crime foi registrado, as equipes entraram em diligências, ainda na terça, e o Corpo de Bombeiros iniciou as buscas pela criança, que até a publicação dessa matéria ainda não havia sido encontrada.

O delegado Charles Araújo, titular da DEHS, informou que a Especializada acompanha as investigações.

Leia mais: