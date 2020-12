Homem é preso com drogas que seriam vendidas em Urucurituba

O material apreendido e o suspeito foram apresentados na 41° Delegacia Interativa de Polícia | Foto: Divulgação





Manaus - Um jovem de 21 anos, que não teve o nome revelado pela polícia, foi preso na manhã desta quinta-feira (17), por volta das 8h, na rua Três, do bairro Liberdade, em Urucurituba (distante 208 quilômetros de Manaus). Ele estava embalando drogas para a distribuição na localidade.

De acordo com a equipe do 1° Grupamento de Polícia Militar (GPM), a ação iniciou após diversas denúncias anônimas que o suspeito estava comercializando drogas.

Após as buscas no quarto dele foram localizados 121 trouxinhas de oxi, 31 trouxinhas de maconha, 18 trouxinhas de maconha do tipo skunk, além de porções maiores sendo 660 gramas de maconha do tipo skunk, 575 gramas de oxi e 159 gramas de maconha e R$ 1.468.

O material apreendido e o suspeito foram apresentados na 41° Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.