Drogas são apreendidas dentro de garrafas de cerveja em barco em Tefé

A droga estava condicionada nas garrafas e chegaram a um total de 29,5 kg | Foto: Divulgação

Manaus - Cerca de 60 grades de cerveja com substâncias supostamente entorpecentes, com características de maconha do tipo skunk, foram apreendidas em uma embarcação no município de Tefé, localizado a 523 quilômetros de Manaus, na sexta-feira (18). A droga estava acondicionada nas garrafas.

A operação foi realizada por policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e da Polícia Civil. Segundo relato policial, a ação apreendeu no total 29,5 quilos de substância entorpecente, e duas pessoas, de 33 e 32 anos foram detidas.

Diante da materialidade dos fatos, a dupla foi encaminhada para a 5ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé para as devidas providências.

*Com informações da assessoria

