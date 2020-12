Homem é detido após causar acidente por dirigir embriagado na ZL

Dois pedestres que estavam na calçada foram atingidos pelo veículo | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 38 anos foi detido após causar um acidente de trânsito na avenida Autaz Mirim, bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus, no sábado (19). O homem, que conduzia um veículo modelo Fiat Siena, apresentava sinais de embriaguez, constatada mais tarde mediante exame de alcoolemia.

Policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência. A ação ocorreu durante patrulhamento na avenida Autaz Mirim, quando a guarnição da viatura 6361 avistou o acidente de trânsito envolvendo o veículo Siena e dois pedestres, que haviam sido atingidos na calçada pelo automóvel.

Segundo os policiais militares, as vítimas foram atendidas no local pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e levadas para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Já o condutor, com visíveis sinais de embriaguez, foi conduzido ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), onde foi constatada a presença de álcool no sangue.

Diante dos fatos, o motorista foi conduzido até o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

