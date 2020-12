Três irmãos morrem carbonizados em casa após mãe sair para ir a bar

A suspeita inicial é que o fogo tenha iniciado após um curto circuito em um ventilador | Foto: Eldérico Silva-Rede Amazônica

Os irmãos Caio Evangelista Monteiro, de 2 anos, Diogo Evangelista Monteiro, 4 anos, e Vitoria Sofia, de apenas 8 meses, morreram carbonizados dentro de casa onde moravam, na noite deste sábado (19), na Rua Cumaru, no bairro Portal da Amazônia, em Rio Branco (AC).

Segundo relatos de vizinhos, a mãe das vítimas, Jociane Evangelista Monteiro, estava em um bar e havia trancado os filhos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, mesmo chegando ao local quatro minutos depois do acionamento, não foi possível salvar as crianças.

Ainda sem o parecer técnico, a suspeita inicial é que o fogo tenha iniciado após um curto circuito em um ventilador do imóvel de madeira com cerca de 12 metros quadrados. Jociane foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes e poderá responder por abandono de incapaz.

