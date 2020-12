Acusado de estuprar e matar bebê de 1 ano é transferido para Parintins

O acusado foi retirado do município com intervenção da força tática e encaminhado a Parintins. | Foto: Reprodução

Parintins (AM) – O acusado de estuprar e matar uma criança de 1 ano no município de Barreirinha foi preso e transferido para Parintins. A transferência se deu após moradores de Barreirinha revoltados com o crime tentarem invadir a delegacia para linchar o suspeito na noite deste domingo (20).

O prédio da delegacia e viaturas foram alvos de vandalismo. Na manifestação algumas pessoas foram baleadas e duas morreram.

De acordo com o comandante do 11° Batalhão da Polícia Militar, o tenente coronel Corrêa Júnior, o acusado foi preso pela Polícia Civil na comunidade Terra Preta.

Ainda segundo Corrêa Júnior, dois policiais civis se deslocaram para o local para ser feito a condução do acusado para a delegacia, porém quando chegaram em Barreirinha a delegacia já estava cercada. “Somente após verificarem essa situação foi que solicitaram apoio da PM. Enquanto a população tentava invadir a delegacia houve um confronto com a polícia civil. Três pessoas foram baleadas, tendo uma vindo a óbito. A segunda pessoa morreu às 5h em Parintins".

O comandante informou que nove policiais de Parintins e cinco de Boa Vista de Ramos foram enviados ao município, após confirmação da confusão generalizada. A situação perdurou até duas horas da manhã.

O acusado foi retirado do município com intervenção da força tática e encaminhado a Parintins.

Mesmo após a retirada do suspeito, a população conseguiu invadiu a delegacia para depredá-la. Furiosos, tentaram também invadir o quartel, mas foram impedidos.

