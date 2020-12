Vídeos: princípio de incêndio atinge balsa na Zona Sul de Manaus

Não houve feridos | Foto: Divulgação

Manaus - Um princípio de incêndio atingiu a balsa de uma empresa de derivados, que estava posicionada nas intermediações da rua Ponta Grossa, no bairro Colônia Oliveira Machado, na Zona Sul de Manaus. A fumaça foi vista pela redondezas e moradores da área ficaram assustados.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), as chamas iniciaram na balsa durante descarregamento do combustível.

Por volta das 9h uma guarnição da Auto Bomba Tanque (ABT-31) ainda chegou a ser deslocada para ocorrência, mas a equipe de brigadistas do local já havia controlado o sinistro. Não houve feridos.

As causas do incêndio deverão ser apontadas de forma oficial após a perícia.

