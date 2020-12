Drogas são apreendidas em 'boca de fumo' no Petrópolis

Manaus - Uma "boca de fumo" localizada na rua Tomás do Amaral, no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus, foi descoberta na tarde desta segunda-feira (28). Policiais civis e militares que atuam na Zona Leste de Manaus apreenderam porções de drogas, rádios comunicadores, dinheiro e caderno de anotações do tráfico.

De acordo com o capitão Soeiro da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a ação iniciou após a prisão de um suspeito no beco Circular 2, na comunidade Santa Inês, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Ele estava com 24 trouxinhas de drogas, dinheiro e balança de precisão.

"A partir da apresentação desse suspeito, ocorrida na manhã de hoje, foi constatado a existência desse local por meio das conversas dele no aparelho celular. A investigação foi rápida e resultou nessa nova ação policial", explicou.

O delegado Torquato Mozer do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP) informou que, no momento em que as equipes chegaram ao local, os criminosos correram e chegaram a atirar.

"O suspeito de comandar a boca de fumo já foi identificado, mas conseguiu fugir. Eles deixaram tudo para trás. Apreendemos maconha, oxi, cafeína, dinheiro, seda, rádios comunicadores, uma motocicleta e aparelhos celulares. As investigações irão prosseguir e, em breve, chegaremos até esses suspeitos", explicou o delegado.

O material apreendido foi apresentado no 30° DIP, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.