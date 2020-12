Vídeo: corpo de mulher é achado parcialmente carbonizado em estrada

Polícia Militar foi acionada e achou a vítima na Estrada do Montanhão | Foto: Divulgação

Uma mulher, ainda não identificada, foi encontrada morta com o corpo parcialmente carbonizado em São Bernardo do Campo, região do ABC Paulista. A Polícia Militar foi acionada e achou a vítima na Estrada do Montanhão na manhã da última segunda-feira (28).

Os agentes registraram o caso como homicídio qualificado e foi solicitada perícia, realizada pelos institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML).

A Delegacia Especializada em Investigações Criminais da cidade vai investigar as circunstâncias da morte da mulher.

*Com informações do site SBT Notícias

| Autor: Divulgação

