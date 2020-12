Crianças desaparecidas no AM são encontradas com padrasto em ramal

As meninas, de 12 e 8 anos, foram encontradas em uma área de difícil acesso na AM-010 | Foto: Divulgação

Manaus – As buscas por Kimberlly dos Santos Pereira, de 12 anos, e Agatha dos Santos Pereira, de 8 anos, chegaram ao fim. Desaparecidas durante oito dias, elas foram encontradas, junto com o padrasto, identificado como Cleberson Santos, de 38 anos, na noite desta quarta-feira (30), em um ramal no km 47 da rodovia AM-010, estrada que liga Manaus à cidade de Itacoatiara (distante 176 quilômetros de Manaus em linha reta). Nenhum dos envolvidos apresentou marcas de violência ou agressão.

O resgate foi possível após uma denúncia anônima que indicou a localização da família. Segundo informações repassadas pela polícia, as crianças e o homem foram encontrados em um casebre, 13 km adentro do ramal, em uma área de difícil acesso.

“Só conseguimos entrar nesse ramal com um veículo de tração. Era um local com péssimas condições para essas meninas, no meio do mato. Haviam roupas jogadas pelo local, uma motosserra”, revelou o sargento Marcelo Costa.

Ainda de acordo com a polícia, o padrasto relatou que teria se perdido com as crianças em uma área de mata, e buscaram abrigo no ramal onde foram resgatados.

Entenda o caso

Por mais de uma semana, as autoridades realizaram buscas para localizar as filhas do sargento da Polícia Militar Nunes Pereira. Segundo testemunhas, Kimberlly e Agatha estavam com a mãe, no ramal Bons Amigos, localizado no KM 26 da BR-174, zona rural de Manaus, quando desapareceram no dia 22 de dezembro, junto com o padrasto.

A família teria recebido, ainda, denúncias anônimas afirmando que as crianças estavam a caminho de Manacapuru (distante 68 quilômetros de Manaus em linha reta), entre o fim da noite de quinta (24) e o início da madrugada de sexta (25), acompanhadas do padrasto.

Após serem localizadas, as crianças foram encaminhadas para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde devem ser realizados exames laboratoriais e atendimento médico para descartar a possibilidade de outros crimes. Os envolvidos serão ouvidos sobre o caso.

Veja o vídeo momentos após o resgate:

O padrasto relatou que teria se perdido com as crianças em uma área de mata | Autor: Divulgação





