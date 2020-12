Quadrilha vendia remédios para Covid em frente de hospital de Manaus

Manaus - Quatro pessoas, que não tiveram os nomes divulgados, foram presas após serem flagradas vendendo ilegalmente medicamentos que estão sendo utilizados por parte da população como um tratamento alternativo à Covid-19, em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Campos Sales, na zona Oeste de Manaus. Segundo a polícia, ao todo, o quarteto tinha aproximadamente R$ 200 mil em remédios prontos para serem comercializados e que foram roubados.

De acordo com as autoridades, a equipe da Força Tática da Polícia Militar recebeu uma informação, por meio de denúncia anônima, a respeito de um homem que estaria vendendo diversos medicamentos, em um carro estacionado na frente da UPA do Campos Sales.

“Quando fomos apurar essa informação, nós encontramos esse suspeito com vários medicamentos utilizados no tratamento da Covid. Além de ter confessado que os remédios eram roubados, ele informou que haviam mais caixas dos no veículo de uma comparsa. Parte da mercadoria também estava em outras duas casas localizadas na Zona Norte da capital”, informou o capitão Paulo Furtado, da Força Tática, que atendeu a ocorrência.

Após desencadear investigações para apurar o caso, a equipe encontrou cerca de R$ 200 mil em medicamentos como azitromicina, cefalexina e torsilax. No total, quatro pessoas foram presas por envolvimento no esquema, segundo informou a polícia.

Os quatros suspeitos foram presos e levados para 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram autuados em flagrante por receptação e associação criminosa. A Polícia Civil deve investigar o caso, a fim de identificar de onde e quem desviou os medicamentos.

Tratamento da Covid-19

Mesmo não tendo eficácia comprovada cientificamente, os remédios roubados pelo bando integram o kit de medicamentos utilizado pelo Ministério da Saúde no tratamento da Covid-19.