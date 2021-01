Trio é morto a tiros em comunidade do bairro Jorge Teixeira

| Foto: Divulgação

Manaus - O início de 2021 foi marcado por um triplo homicídio na capital amazonense. Três homens foram mortos a tiros em um curto período de tempo, na tarde desta sexta-feira (1º). O crime ocorreu na comunidade Valparaíso, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. A motivação dos homicídios ainda não foi identificada.

De acordo com informações preliminares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendeu a ocorrência, a primeira vítima foi identificada como Antônio Mirando Júnior, de 27 anos.

Conforme testemunhas relataram à polícia, Antônio estava em sua residência com a esposa, quando foi chamado por uma pessoa, e assim que saiu para receber a visita, foi executado com vários tiros.

Ainda segundo as autoridades, a segundo vítima, identificada como Cristian Souza, de 31 anos, teria sido assassinado, também a tiros, por engano. Cristian estava em frente à casa onde morava, quando foi morto junto com a terceira vítima, o verdadeiro alvo do bando, que ainda não teve a identidade divulgada.

Os corpos dos três homens deverão ser removidos pelo Instituto Médico Legal (IML), e passarão pelo exame necroscópico. A equipe da Delegacia Especializada em Homicídios Sequestros (DEHS), deve investigar a autoria e motivação das ações criminosas, além de apurar se os homicídios possuem alguma ligação.

