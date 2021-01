Vídeo mostra mulher sendo morta a facadas no meio da rua

A imagem mostra a vítima caminhando com um homem pela rua | Foto: Divulgação

Brasil - Uma câmera de segurança registrou quando Adriana Massena dos Santos, de 32 anos, é morta com várias facadas no meio de uma rua, em Goiânia. O ex-namorado é o principal suspeito do crime. O homem fugiu e ainda não foi preso.



O crime aconteceu no Jardim Curitiba 4. Na ocasião, segundo o boletim de ocorrências da Polícia Civil, Adriana foi até a casa do ex-namorado. O irmão do suspeito disse à polícia que viu os dois brigando na rua. No entanto, a corporação não informou se o homem que aparece discutindo com a vítima se trata de Wallifer.

A imagem mostra a vítima caminhando com um homem pela rua. Momentos depois, os dois começam a discutir. O criminoso segura uma faca na mão direita e ameaça acertar a mulher. Adriana tenta empurrá-lo, mas não consegue fazer com que ele se afaste.

O agressor começa a dar várias facadas na mulher, que cai no chão. Ferida, ela ainda tenta correr, mas cai novamente alguns passos depois. O criminoso, então, foge.

O vídeo mostra que um motociclista chegou a passar pela rua, ao lado de Adriana, que estava caída, mas não parou. Depois, o socorro foi chamado, mas a vítima morreu no local.

Confira as imagens:

