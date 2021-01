Caseiro é espancado após tentar estuprar menino de 8 anos em Manaus

Suspeito precisou ser levado ao pronto socorro após as agressões da população | Foto: Reprodução

Manaus – Acusado de estuprar um menino, de 8 anos, o caseiro João Rebelo Carvalho, de 53 anos, foi amarrado a uma árvore e espancado pelos moradores do km 10 do ramal do Brasileirinho, na Zona Leste de Manaus, na noite desta quinta-feira (7). O homem acabou preso pela Polícia Militar.

O caso ocorreu após o suspeito ser flagrado tentando abusar sexualmente a criança. Segundo testemunhas, o agressor teria pego nas partes íntimas do menino, e instruído a vítima a tocar nele. A ação criminosa causou revolta nos populares, que tentaram linchar o caseiro.

Equipes da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionadas para realizar a detenção do suspeito, e o resgataram da violência. Questionada sobre os abusos, a criança identificou o homem e confirmou que ele era o autor do crime.

Detenção e depoimento do suspeito

Chegada do agressor na DEPCA | Foto: Reprodução

De acordo com o delegado Paulo Benelli, adjunto da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), na noite do crime, o homem estava embriagado quando chegou ao sítio da família da vítima, onde era caseiro, mostrou as partes íntimas para a criança, fez o convite para ela realizar o ato de sexo oral nele, e ainda apalpou as nádegas da criança.

“Após o ocorrido, a vítima relatou aos familiares que estavam na residência o que havia acontecido, e os mesmos ligaram para a Polícia Militar para denunciar o crime”, afirmou o delegado

Ainda de acordo com Benelli, os familiares alertaram populares próximos sobre o que havia acontecido e imobilizaram e agrediram o homem até a chegada dos policiais. Devido às agressões, antes de ser levado para a DEPCA, o infrator passou por atendimento médico no Hospital e Pronto Socorro (HPS) Platão Araújo.

Conforme o adjunto, o homem foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável e será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde passará por audiência de custódia.

A vítima e os pais também receberam atendimento na Depca, para as apurações e providências do caso.

