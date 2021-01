Vídeo: mãe chora desesperada ao ver corpo de filho morto a tiros no AM

Durante a cena comovente, a pessoa responsável pela gravação faz um apelo aos jovens do município | Foto: Divulgação

Itacoatiara - Augusto da Silva Dutra, de 18 anos, foi executado na manhã deste domingo (10), por volta das 5h, no bairro da Prainha, no município de Itacoatiara (distante 176 quilômetros de Manaus).

De acordo com testemunhas, a vítima estava em um beco quando foi surpreendida por um criminoso. Foram ouvidos pelo menos cinco tiros na localidade.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, a mãe da vítima aparece aos prantos. A mulher é amparada por uma outra filha, que não a deixa se aproximar do corpo de Augusto.

Durante a cena comovente, a pessoa responsável pela gravação faz um apelo aos jovens do município. "Olha a dor e o desespero de uma família. Jovens saem das drogas, saem do mundo do crime", suplicou o morador de Itacoatiara.

Veja o vídeo

| Autor: Divulgação

Remoção do cadáver

O corpo do jovem foi removido ao necrotério da cidade e a ocorrência foi acompanhada por equipes das Polícias Civil e Militar que atuam na cidade.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime e se o jovem tinha passagem criminal.

O caso será investigado pela Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara.

Leia mais

Vendedor tem casa roubada e é morto com dois tiros no Armando Mendes

Venezuelanos são suspeitos de matar homem com 10 facadas em Manaus

Homem matou feirante na Djalma Batista após ser cobrado por dívida